Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 15 декабря, 2017, 21:47 — ИА Регнум. Лидеры профсоюзов энергетических компаний Пуэрто-Рико выступили с критикой действий правительства по преодолению последствий урагана «Мария», передает Associated Press.

airpix Где деньги?

Несмотря на то, что губернатор Рикардо Росселло обещал восстановить 95% электроэнергии на острове за первые три месяца после урагана, до сих пор электричество есть только у 64% жителей острова.

Представитель профсоюза энергетиков Ангел Фигероа заявляет, что для реализации заявленной цели нет ни достаточного количества материалов, ни рабочей силы.

Фигероа сообщил журналистам, что энергетические компании так и не увидели денег от «многомиллионных контрактов», которые правительство США заключило с многочисленными частными компаниями для восстановления Пуэрто-Рико.

Напомним, 19 сентября ассоциированную с США территорию острова Пуэрто-Рико атаковал ураган «Мария». Ураган разрушил тысячи домов и объектов инфраструктуры. Число жертв стихии на острове превысило 50 человек. Ущерб составляет десятки миллиардов долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря эксперты ООН, посетившие остров, заявили, что США и местные власти явным образом не справляются с восстановлением после урагана — «непропорционально большое» количество пуэрториканцев так и не получило достойной помощи после урагана.