Владимир, 15 декабря, 2017, 21:46 — ИА Регнум. Во Владимире в районе ТЭЦ из треснувшей трубы произошел выброс жидкости рыжего цвета в реку Клязьма, в результате чего на воде возникла эмульсия. Об этом сообщили 15 декабря в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Андрей Александрович Хомутов Клязьма

Сообщение о пятне эмульсии на реке Клязьма поступило в кризисный центр МЧС в 12:00. Незамедлительно на место выехали пожарные расчеты.

На месте происшествия была обнаружена треснувшая труба диаметра 200 мм, из которой вытекала рыжая жидкость, создавшая эмульсию. Труба была перекрыта в 13:00.

В 12:45 спасатели приступили к установке заграждений, препятствующих распространению пятна эмульсии. В 14:30 установка была завершена, эмульсия локализована. Общая площадь пятна составляет 200 квадратных метров.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря ОАО «Святогор» была оштрафована на 40 тыс. рублей. Коммерческая компания загрязняет водоемы Ивдельского городского округа Свердловской области.

Ситуация привлекла внимание генеральной прокуратуры России.

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