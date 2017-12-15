Нью-Йорк, США, 15 декабря, 2017, 21:18 — ИА Регнум. Власти Южной Кореи надеются, что спортсмены из КНДР будут принимать участие в Олимпийских играх 2018 года, которые будут проходить в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом 15 декабря заявил замминистра иностранных дел Южной Кореи Чо Хун в ходе заседания Совета Безопасности ООН по вопросу КНДР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Олимпийские игры

«Зимние Игры 2018 года в Пхёнчхане должны стать Олимпиадой мира», — сказал замглавы МИД Южной Кореи.

Он добавил, что правительство страны призывает Северную Корею «присоединиться к Олимпийским играм и воспользоваться этой возможностью для проведения диалога».

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Отметим, что в ходе заседания постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал все вовлечённые страны воздержаться от «каких-либо провокаций и необдуманных инициатив» и использовать период проведения Олимпиады-2018 как «время для поиска путей политико-дипломатического урегулирования».

Напомним, Олимпийские игры в Пхёнчхане будут проходить с 9 по 25 февраля 2018 года.

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