Мехико, 15 декабря, 2017, 21:34 — ИА Регнум. Парламент Мексики одобрил законопроект, позволяющий задействовать солдат в операциях против наркомафии, передает Reuters.

Мексиканский военный спецназ

Законопроект о внутренней безопасности, предложенный президентом Энрике Пенья Ньето, вызвал критику со стороны ряда законодателей. По мнению противников, нормы нового закона придают армии несвойственные ей функции и полномочия.

Однако, по всей видимости, без широкого задействования армии против наркомафии в Мексике уже не обойтись — полиция явным образом не справляется с «войной картелей» в центральных и южных штатах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, текущий год в Мексике может стать «самым кровавым» за многие десятилетия. Причиной эскалации насилия является ожесточенная борьба между наркокартелями, крупнейшими из которых являются «Синалоа» и «Халиско».

Так, май и июнь 2017 года стали самыми кровавыми месяцами за 20 лет — в эти месяцы в Мексике было зафиксировано 2186 и 2234 убийства соответственно.

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