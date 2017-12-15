Москва, 15 декабря, 2017, 21:02 — ИА Регнум. В Сирии Россия показала, что готова ответить Америке, если это понадобится, считает член Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. Об этом он заявил 15 декабря в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Kremlin.ru Российские военные в Сирии

«Политика — это квинтэссенция экономики, — напомнил он. — Раньше Америка считала Россию слабой и даже не воспринимала её как врага. Но теперь РФ показала, что готова отвечать. Более того, напомню, что, когда любая страна использует свои вооружённые силы для решения тех или иных задач, она должна добиваться победы, иначе она теряет свою силу. Россия в Сирии победы добилась, а США — нет. Наша военная мощь пока компенсирует нам всё остальное. Сохраняет наш суверенитет».

Эту мысль он высказал, комментируя новости о рассекреченных документах, подтверждающих факт обещаний, которые Вашингтон давал Горбачёву насчёт того, что НАТО не будет расширяться на Восток.

«Горбачёв тогда (накануне исчезновения ГДР с политической карты — прим. ИА REGNUM сдавал всё, — отметил в свою очередь депутат Госдумы Юрий Афонин. — Горбачёв сдал все страны ОВД. С кем соблюдают договорённости? С сильной страной. Сейчас три четверти нашей нефти продаём за рубеж. СССР продавал только одну треть. Наши деньги лежат в американских облигациях. Надо бороться с бедностью, развивать экономику, тогда нас будут уважать и соблюдать заключённые с нами договоры».

Другой участник передачи, глава дирекции международных отношений ВГТРК Пётр Фёдоров напомнил о том, как в Дейтоне Слободану Милошевичу представители Запада пожимали руку и называли миротворцем, а после дали умереть в тюрьме, отказав ему в медицинской помощи. Трагическая судьба постигла и другого лидера, поверившего США, — Муамара Каддафи.

«Верить словам нельзя, — констатировал Фёдоров. — Только договор, зафиксированный на бумаге, хотя и из него могут выйти. Очень скоро будут новые переговоры. Они всегда начинаются, когда оружие приобретает новое качество. Но говорят только с сильным».

Напомним, что 12 декабря Архив национальной безопасности при Университете Джорджа Вашингтона опубликовал американские, британские и французские документы, доказывающие факт того, что представители НАТО действительно обещали советскому руководству не расширять границы альянса дальше на Восток. В частности, речь идёт о «Конфиденциальном сообщении посольства США в Бонне Госсекретарю по вопросу речи главы МИД ФРГ: Геншер определяет своё видение новой европейской архитектуры» и «Записи беседы между Михаилом Горбачёвым и Джеймсом Бейкером в Москве».

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