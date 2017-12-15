Балашиха, Московская область, 15 декабря, 2017, 20:59 — ИА Регнум. Министерство экологии Московской области отвергли версию МЧС России о мусорном полигоне «Кучино» в Балашие как источнике неприятного запаха в столице, передаёт «Интефакс».

Дарья Антонова ИА REGNUM Полигон «Кучино»

В ведомстве отметили, что по сведениям Росгидромета и данным со станций мониторинга атмосферного воздуха в Балашихе, в период с 6 по 9 декабря ветер в данном райне дул в направлении от Москвы.

«Соответственно, причина неприятного запаха в районах столицы не может быть связана с выбросами загрязняющих веществ от данного объекта», — заявили в министерстве, прекомендовав искать другие источники загрязнения воздуха в Москве.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в МЧС России заявили, что район полигона твёрдых бытовых отходов «Кучино» оказался единственным местом в столичном регионе, где было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе.

Специалисты ведомства пришли к заключению, что свалка в Балашихе стала основной причиной постороннего запаха, а усугубили ситуацию метеоусловия, мешающие его рассеиванию.