Переворот в Зимбабве: Президент Мнангагва не отдаст землю белым
Хараре, 15 декабря, 2017, 20:46 — ИА Регнум. Новый глава Зимбабве Эммерсон Мнангагва в ходе своего выступления перед правящей партией «Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт» (ZANU-PF) заявил, что «земельная реформа» свергнутого президента Роберта Мугабе «необратима», передает Reuters.
По словам Мнангагве, он не рассматривает возможности передачи земли от сегодняшних владельцев обратно белым фермерам, у которых плантации были реквизированы в 2000 году.
Итогом изъятий плантаций у белых фермеров стал кризис сельского хозяйства и спад экономики — ВВП страны с 2000 по 2008 год сократился почти вдвое. Тем не менее ZANU-PF, как и ее бывший лидер Мугабе, считают отъем земли у белых правильным в качестве «исправления дисбаланса» колониальной эпохи.
Днем ранее, 14 декабря, президент Мнангагва обратился к международным кредиторам с заверением, что африканская страна скоро станет «местом, где капитал чувствует себя в безопасности», и призвал отменить действующие в отношении Зимбабве санкции.
Сегодня, 15 декабря, Эммерсон Мнангагва, который исполняет обязанности президента после свержения Мугабе, был избран лидером правящей партии ZANU-PF и кандидатом на предстоящих президентских выборах.