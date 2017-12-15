Хараре, 15 декабря, 2017, 20:46 — ИА Регнум. Новый глава Зимбабве Эммерсон Мнангагва в ходе своего выступления перед правящей партией «Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт» (ZANU-PF) заявил, что «земельная реформа» свергнутого президента Роберта Мугабе «необратима», передает Reuters.

Voice of America Эммерсон Мнангагва вл время инаугурации

По словам Мнангагве, он не рассматривает возможности передачи земли от сегодняшних владельцев обратно белым фермерам, у которых плантации были реквизированы в 2000 году.

Итогом изъятий плантаций у белых фермеров стал кризис сельского хозяйства и спад экономики — ВВП страны с 2000 по 2008 год сократился почти вдвое. Тем не менее ZANU-PF, как и ее бывший лидер Мугабе, считают отъем земли у белых правильным в качестве «исправления дисбаланса» колониальной эпохи.

Днем ранее, 14 декабря, президент Мнангагва обратился к международным кредиторам с заверением, что африканская страна скоро станет «местом, где капитал чувствует себя в безопасности», и призвал отменить действующие в отношении Зимбабве санкции.

Сегодня, 15 декабря, Эммерсон Мнангагва, который исполняет обязанности президента после свержения Мугабе, был избран лидером правящей партии ZANU-PF и кандидатом на предстоящих президентских выборах.