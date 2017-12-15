Нальчик, 15 декабря, 2017, 20:24 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии 15 декабря с 18:10 введен режим контртеррористической операции в Урванском районе республики. В ходе спецоперации уничтожен бандит, сообщили ИА REGNUM 15 декабря в пресс-службе информационного центра Национального антитеррористического комитета.

Минобороны России Подразделения антитеррора

По предварительным данным, неподалеку от селения Урвань сотрудники правоохранительных органов предприняли попытку остановить автомобиль для проверки документов. Однако находившиеся в салоне машины люди открыли огонь по силовикам. Завязалась перестрелка, в итоге был убит один из бандитов.

По данным источника в правоохранительных органах, точное число нападавших пока неизвестно. Данных о потерях среди силовиков также нет.

Начальник управления ФСБ России по Кабардино-Балкарии принял решение о проведении контртеррористической операции в пределах Урванского района и введении правового режима КТО на части его территории.

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Как сообщало ИА REGNUM, за весь 2016 год в Кабардино-Балкарии было совершено 172 преступления террористической и экстремистской направленности. Были выявлены 53 участника незаконных вооруженных формирований и 37 пособников боевиков.

Ответили за свои преступления террористической направленности перед законом 27 жителей региона. Еще 88 человек попали под следствие по подозрению в международном терроризме.

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Напомним, в 2015 году в Урванском районе Кабардино-Балкарии был нейтрализован бандит, который открыл стрельбу по сотрудникам полиции при попытке остановить для проверки его легковой автомобиль на автодороге в двух километрах от города Нарткала. Как было установлено, он занимался вымогательством денежных средств у предпринимателей и финансированием бандитского подполья. В его машине были обнаружены оружие и самодельное взрывное устройство.