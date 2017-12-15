Брянск, 16 декабря, 2017, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 16 декабря, в Брянске открывается очередная, 53-я, сессия Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, сообщает ИА REGNUM. В мероприятиях примет участия делегация российских парламентариев во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

ИА REGNUM Белоруссия — Россия

Так, состоятся парламентские слушания «Сближение законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации по вопросам обеспечения равных прав граждан Союзного государства», на которых парламентарии обсудят вопросы сближения законодательства стран, определяющие перспективные направления работы в области обеспечения равных прав граждан двух государств. В парламентских слушаниях примут участие руководители министерств и ведомств социального и силового блока, в том числе Министры образования России и Белоруссии — Ольга Васильева и Игорь Карпенко, главы приграничных регионов и областей.

На заседании Парламентского Собрания Союзного государства будет рассмотрен проект бюджета Союзного государства на 2018 год и изменения в бюджет на 2017 год.

Бюджет Союзного государства формируется ежегодно, причем взнос России составляет 65% от общей суммы, Белоруссии — 35%. Общий бюджет в 2017 году составил 6,7 млрд российских рублей. Бюджет на 2018 год пока окончательно не сформирован, предварительно его доходная часть определена на уровне 6,9 млрд рублей, а расходная — 4,9 млрд рублей. К 2020 году стороны не исключили появления дефицита совместного бюджета.

В повестке дня также вопросы приоритетных направлений дальнейшего развития Союзного государства на среднесрочную перспективу (2018 — 2022 годы). Один из главных вопросов в повестке сессии — о создании Молодежной палаты при Парламентском Собрании.