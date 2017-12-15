Калуга, 15 декабря, 2017, 20:20 — ИА Регнум. В Калуге на автозаводе «ПСМА Рус» возобновлено производство японских внедорожников Mitsubishi Pajero Sport, сообщили 15 декабря в пресс-службе регионального правительства.

Thien Zie Yung Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport

В ходе выступления руководство японской компании пояснило, что строительство автомобиля восстанавливается благодаря повышению спроса на эту модель в России.

По словам президента и главного исполнительный директор Mitsubishi Motors Corporation Rus Наоя Накамура, новое ценовое позиционирование внедорожника делает его уникальным в своей ценовой категории для российских потребителей.

Руководство компании планирует построить 500 машин. Дальнейшие объемы будут зависеть от спроса потребителей.

Генеральный директор ООО «ПСМА Рус» Николя Фебве считает, что запуск производства японских дизельных внедорожников станет новым этапом развития завода.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов напомнил, что 2018 год объявлен перекрестным годом России и Японии. Глава региона считает, что это является импульсом для развития связей в различных областях.

Как сообщало ИА REGNUM, во втором квартале 2018 года на калужском заводе «ПСМА Рус» будет запущено производство автомобили Citroen Jumpy и Peugeot Expert.

В настоящее время производится отладка сборочной линии.