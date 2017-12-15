Москва, 15 декабря, 2017, 19:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин осведомлён о приговоре, вынесенном экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву, заявил РБК пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

Как сообщается, на вопрос о том, в курсе ли Владимир Путин приговора экс-министру, Песков ответил: «Да». При этом комментировать само решение суда пресс-секретарь вновь отказался.

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Как передавало ИА REGNUM, 15 декабря Замоскворецкий суд Москвы признал Алексея Улюкаева виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина и приговорил экс-министра к восьми годам колонии строго режима, а также штрафу в размере 130 млн рублей.

При это суд учёл смягчающие обстоятельства: наличие у Алексея Улюкаева малолетних детей и престарелых родителей, а также его награды и положительную характеристику.

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