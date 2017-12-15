Курск, 15 декабря, 2017, 19:48 — ИА Регнум. В Курск прибудут 20 трамвайных вагонов, раньше перевозивших пассажиров в Москве. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, губернатор Александр Михайлов получил письмо с соответствующей информацией от первого заместителя руководителя департамента городского имущества Москвы Екатерины Соловьевой.

Tassadar Московский трамвай

В собственность Курской области будут переданы 20 трамвайных вагонов модели 71−619К. В октябре 2017 года специалисты МУП «Курскэлектротранс» ездили в Москву, чтобы осмотреть и оценить техническое состояние предложенной региону техники.

«Было установлено, что в целом трамваи находятся в хорошем техническом состоянии», — говорится в сообщении администрации. Теперь прорабатывается вопрос о том, как трамвайные вагоны доставят из Москвы в Курск.

Власти региона надеются, что такой подарок из столицы поможет решить проблемы изношенности трамвайного парка Курска. Как уже сообщало ИА REGNUM, средний возраст трамваев в областном центре составляет 28 лет. Кроме того, МУП «Курскэлектротранс» регулярно накапливает долги за потребленную электроэнергию, что выливается в конфликты, вплоть до ограничения поставки электроэнергии на некоторых маршрутах.

Многочисленные проблемы курского электротранспорта привели к тому, что горожане начали морально готовиться к тому, что могут остаться и вовсе без трамваев. Примеры такой «оптимизации» городского транспорта есть у соседей: Воронеж давно избавился от трамваев, а троллейбусное сообщение также долгие годы было «при смерти», в Липецке власти посчитали ненужными именно троллейбусы, отправили их на пенсию и заменили автобусами большой вместимости, а оставшиеся трамваи хотят передать под управление отдельному МУПу, так как трамваи приносят хозяйствующему субъекту убытки и отпугивают кредиторов.

Однако в мэрии Курска тревожные слухи пока категорически отрицают. Вот какое мнение по этому поводу высказала директор городского департамента транспорта, связи и дорожного хозяйства Надежда Пупко:

«В Курске городской электротранспорт работает и будет работать в плановом режиме… Администрация города заинтересована в сохранении трамвая, как одного из самых востребованных и экологически чистых видов транспорта и, исходя из имеющихся возможностей, принимает все необходимые меры, направленные на поддержание и сохранение муниципального электротранспорта», — цитирует пресс-служба слова Пупко.

По данным профильного департамента, каждый день по четырем курским маршрутам курсируют 42 трамвая. Муниципальный трамвайный парк состоит из 70 единиц техники. Протяжённость маршрутной сети трамвая составляет более 88 километров. За год пассажиропоток трамваев составляет примерно 12 млн человек, причем больше половины из них — льготники.

«Несмотря на непростую экономическую ситуацию, из бюджета города выделяются средства на компенсацию предприятиям-перевозчикам выпадающих доходов за бесплатную перевозку льготников. Наш город — единственный в стране, где сохранен бесплатный проезд для школьников, значительную часть которых также перевозят трамваи», — заявила Пупко.