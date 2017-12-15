Москва, 15 декабря, 2017, 19:36 — ИА Регнум. Источником неприятного запаха в воздухе в Московском регионе, жалобы на который поступают от граждан последнюю неделю, стал мусорный полигон «Кучино» в подмосковной Балашихе, сообщили 15 декабря в пресс-службе МЧС России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полигон «Кучино» занимает огромную территорию

«Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе были выявлены вблизи полигона твёрдых бытовых отходов «Кучино» в Балашихе», — приводит ТАСС комментарий ведомства.

В МЧС отметили, что по периметру мусорного полигона было проведено бурение 36 скважин, установлена система очистки и утилизации биогаза, а также работает один газосжигательный сектор.

Специалисты ведомства пришли к заключению, что свалка в Балашихе стала основной причиной постороннего запаха, а усугубили ситуацию метеоусловия, мешающие его рассеиванию. МЧС рекомендовало не проводить рекультивацию на свалке во время неблагоприятной погоды.

Как сообщало ИА REGNUM, жалобы на неприятный запах в воздухе с 8 декабря начали поступать от жителей центрального, юго-восточного, восточного и северо-восточного административных округов Москвы, а также подмосковных городов Химки, Лобня, Мытищи, Балашиха.

Напомним, полигон твёрдых бытовых отходов «Кучино» был закрыт в июне этого года после того, как о неблагоприятной экологической ситуации в Балашихе стало известно в ходе «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным.

В ноябре в министерстве экологии Московской области сообщали, что рекультивационные работы на закрытом полигоне будут начаты в первой половине 2018 года.

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