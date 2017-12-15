Калуга, 15 декабря, 2017, 19:20 — ИА Регнум. Стимулировать промышленных предприятий к обновлению производства решили депутаты калужского областного парламента.

Zskaluga.ru На заседании комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного Собрания Калужской области

Как сообщили 15 декабря корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области, на заседании комитета по бюджету, финансам и налогам, парламентарии обсудили изменения, которые предполагается внести в закон о налоге на имущество организаций. Так, в соответствии с законопроектом, для организаций, реализующих программу модернизации, налоговая ставка по налогу на имущество в отношении вновь созданных объектов, включенных в программу, может составить 0%.Для реконструированных объектов налоговые ставки будут установлены в зависимости от стоимости их модернизации. К примеру, при удельном весе технического перевооружения в остаточной стоимости объекта от 25 до 50% налоговая ставка составит 1,1%, от 51 до 75 процентов — 0,5%, а свыше 76 — 0%. Период действия этих ставок предложено ограничить 2018−2020 годами. При осуществлении за три года вложений в программу модернизации от 5 до 100 млн рублей период применения льготных ставок составит один налоговый период, от 100 до 300 млн рублей — два, свыше 300 млн рублей — три налоговых периода.

По мнению, первого заместителя председателя областного парламента Александра Ефремова, политика поддержки промышленных предприятий дает свои результаты. Ведь более 30 процентов собственной доходной части бюджета формируется за счет поступлений от налога на прибыль предприятий, еще порядка 30% это поступления от НДФЛ, каждый условный рубль, предоставленный в качестве льготы, дает отдачу в три рубля. Поэтому акцент на дальнейшую модернизацию производства и поддержку предприятий налоговыми льготами даст положительный эффект.

Напомним, ранее губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил: «Если предприятие имеет программу технического перевооружения, модернизации или инвестиционный проект, оно может заявить об этом в министерство экономического развития области и получить право на применение пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль и имущество организаций».