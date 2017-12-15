Вильнюс, 15 декабря, 2017, 19:16 — ИА Регнум. Конституционный суд Литвы сегодня, 15 декабря, вынес вердикт по вопросу о возможности получения бесплатного жилья Кристиной Бразаускене — вдовы президента страны Альгирдаса Бразаускаса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На выход!

Несколько ранее Кристина Бразаускене обратилась в правительство с просьбой прислать ей список жилья, куда она смогла бы вселиться бесплатно, как вдова президента. Такой порядок предусмотрен в одном из законов Литвы. Однако Конституционный суд сегодня постановил, что этот закон противоречит конституции. При этом ещё до решения суда Кристине Бразаускене пришлось съехать из президентской резиденции в элитном районе Вильнюса Турнишкес.

«Конституция не является актом, предоставляющим привилегии, только лишь за то, что кто-то стал супругой или супругом президента. У такого лица нет никаких исключительных прав на какое-либо жильё. Тем не менее, должен быть индивидуальный подход. Если у супруга или супруги президента есть заслуги перед отечеством, то это уже другой вопрос», — прокомментировал решение председатель Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас.

Это решение окончательное и обжалованию не подлежит.