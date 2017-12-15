Хараре, 15 декабря, 2017, 19:32 — ИА Регнум. Экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе утратил последний руководящий пост, который формально оставался за 93-летним бывшим главой государства, передает Associated Press.

U.S. Air Force Роберт Мугабе

В пятницу 15 декабря правящая партия «Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт» (ZANU-PF) утвердила Эммерсона Мнангагва в качестве своего нового лидера — до этого момента главой партии до сих пор формально оставался Мугабе.

Кроме того, представители ZANU-PF поддержали своего молодого 75-летнего лидера в качестве кандидата на предстоящих в 2018 году общенациональных президентских выборах.

Многолетний лидер Зимбабве Роберт Мугабе не присутствовал на собрании партии — он в данный момент находится в Сингапуре, куда военные выпустили свергнутого лидера на лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва занял место многолетнего президента Зимбабве Роберта Мугабе после переворота, организованного военными в ночь с 14 на 15 ноября 2017 года.

В конце ноября Мнангагва принес присягу в качестве и.о. президента и в начале декабря уже назначил правительство, в которое вошли военные — организаторы переворота. «Новая власть» в Зимбабве уже была признана со стороны США и Китая.