Ереван, 15 декабря, 2017, 19:04 — ИА Регнум. Посольство США в Армении сотрудничает с правоохранительными органами Армении в рамках расследования по делу об подготовке гражданином США террористических актов в Армении.

Скриншот страницы Martin Avagyan, которая до сих пор доступна в Facebook

«Мы работаем по этому делу с правоохранительными органами Армении, исходя из интересов следствия, на данный момент не можем предоставить дополнительные подробности», — сообщили «Интерфаксу» в посольстве США.

14 декабря служба национальной безопасности (СНБ) Армении сообщила, что по обвинению в подготовке террористических актов в Армении разыскивается гражданин США армянского происхождения.

СНБ выяснила, что гражданин США, армянин по национальности Р. К. в сентябре зарегистрировал в Facebook фейковый профиль под именем Martin Avagyan, публикуя материалы о формировании группировки «Бойцы во имя справедливости», ее тактике, дисциплине, правилах безопасности и конспирации ее членов.

Согласно СНБ, через указанную страницу в соцсети распространялись прямые призывы к применению насилия в отношении правоохранителей и иных должностных лиц Армении, созданию атмосферы страха через организацию взрывов и поджогов.

Согласно предварительным данным СНБ, мужчина пытался создать преступное сообщество, стремясь вербовать армян, проживающих как в Армении, так и за её пределами, с целью дестабилизации ситуации в Армении, формирования атмосферы страха и оказания давления на власти.

СНБ возбудила уголовное дело по статьям о создании преступного сообщества и подготовке терактов со стороны организованной группы. Р. К. привлечен в качестве обвиняемого, принято решение о его аресте, он объявлен в розыск.

Любопытно, что несмотря на уголовное дело, профиль Martin Avagyan до сих пор доступен в соцсети Facebook, что, по мнению некоторых экспертов, свидетельствует о неквалифицированной работе армянских спецслужб. Кроме того, непонятно, почему лицо, готовившее теракт, информировало об этом в интернете.

На вопрос, в чем причина того, что в последние годы периодически появляются различные группы, которые преследуют цель оказать давление на власти, руководитель парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян ответил: «Рассматривайте это в сравнении с другими странами… Сделал (объявленный в розыск Р. К. — ИА REGNUM ) одно заявление, чтобы остаться в истории. Комментарии даст уже СНБ, когда всё выяснит».

Армянская пресса изучала содержание страницы, о которой идёт речь в заявлении СНБ Армении.

Как пишет газета «Аравот», из содержания страницы становится ясно, что это «Сасна црер-2» (вооружённая группа, захватившая летом 2016 г. полк полиции в Ереване). На странице призывают, например, поджигать дома, машины, бизнес члена РПА Акопа Акопяна.

В одной из публикаций содержится призыв к народу вновь взяться за оружие и последовать призыву Варужана Аветисяна (один из идеологов «Сасна Црер»). В призыве написано, что исходя из правил безопасности, встречи не проводятся, каждый армянин/армянка может присоединиться, преодолеть страх, в качестве оружия используя любой предмет, попавший под руку: «Первые удары могут быть материальными, с нанесением ущерба людям, прислуживающим пирамиде власти».

В другой публикации написано: «Мы считаем целесообразным наказание и привлечение к ответственности столпов режима партизанскими методами и тактикой. Средства будут различными и болезненными, согласно степени вовлеченности, действия будут осуществляться как в Армении, так и за ее пределами».

Сегодня, 15 декабря, президент Армении, председатель Совета национальной безопасности Серж Саргсян созвал заседание Совбеза, на котором были обсуждены вопросы развития военно-промышленного комплекса, а также укрепления правовых и структурных предпосылок в борьбе, проводимой против терроризма.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента Армении, с докладом о мероприятиях, проблемах и дальнейших шагах, предпринимаемых в Армении в сфере борьбы с терроризмом выступили директор службы нацбезопасности Георгий Кутоян и начальник полиции Владимир Гаспарян.

Во время обсуждения данного вопроса было отмечено, что утвержденная правительством еще в 2012 году «Программа-график мероприятий, обеспечивающих осуществление положений национальной стратегии по борьбе с терроризмом в Армении» нуждается в усовершенствовании с учетом нынешних геополитических процессов, высокого уровня террористических угроз в регионе, тенденций развития форм терроризма.

«По части борьбы с терроризмом президент указал на важность трех направлений, в качестве действенных средств — усовершенствование оперативно-разведывательных работ, в том числе усовершенствование технических средств, повышение возможностей подразделений по противодействию, расширение международного сотрудничества и обмен опытом», — говорится в сообщении.