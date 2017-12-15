Тамбов, 15 декабря, 2017, 18:59 — ИА Регнум. В Тамбовской области по итогам 11 месяцев текущего года объем производства мяса птицы составил 227,7 тысячи тонн, что почти в 2 раза больше аналогичного периода прошлого года, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Птицеферма

В последние годы отрасль птицеводства Тамбовской области демонстрирует устойчивую динамику роста и концентрируется в основном на мясном направлении. Сегодня Тамбовщина входит в число крупнейших производителей мяса птицы в стране. Прирост производства в этом году обеспечен за счет ввода в эксплуатацию новых мощностей «Токаревской птицефабрики» и «Тамбовской индейки». Сейчас на долю мяса птицы приходится 55% от общего объема производства мясных ресурсов области, сообщают в региональном управлении сельского хозяйства.

Аграрно-промышленный комплекс остается основой экономики Тамбовской области. Именно в этом секторе регион занимает лидирующие позиции, отметил губернатор Александр Никитин.

«Объем инвестиций в агропромышленный комплекс растет. Благодаря успешному государственно-частному партнерству на Тамбовщине реализуются масштабные проекты. Мы поддерживаем планы по увеличению объемов производства на уже действующих птицефабриках», — подчеркнул глава администрации Тамбовской области.