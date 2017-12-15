Саранск, 15 декабря, 2017, 18:58 — ИА Регнум. В Мордовии в течение месяца потребительские цены на все товары и платные услуги не изменились, показатель инфляции составил 0%. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Мордовиятстата.

Тележки супермаркета

При этом в группе продовольственных товаров наблюдается дефляция в размере 0,1%, продовольственные товары и услуги подорожали на 0,1%.

С начала года индекс темпа роста цен на все товары и услуг составил 0,7%. С начала года также зафиксирована продовольственная дефляция в размере 0,6%. Средняя стоимость непродовольственных товаров выросла на 1,1%. Наиболее значительно за январь-ноябрь на территории республики подорожали услуги — на 2,3%.

В течение года потребительские цены в Мордовии выросли на 1,2%.

C начала 2017 года Мордовии по итогам марта, мая, июня, августа и сентября фиксировалась дефляция.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с начала года в среднем по России темп роста цен замедлился. Так, в октябре и ноябре 2017 года инфляции не росла и сохранилась на уровне 0,2%, с начала года потребительские цены на все товары и услуги выросли на 2,1%.

Дефляция в России наблюдалась по итогам августа и сентября — два месяца подряд.