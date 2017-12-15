Москва, 15 декабря, 2017, 18:57 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел России провели совместную спецоперацию по пресечению деятельности преступных групп в 14 регионах страны. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщает пресс-служба ФСБ России.

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Сообщается, что в ходе обысков, проведенных в 14 субъектах Федерации, было изъято около 150 единиц оружия и 10 кг взрывчатых веществ. Обыски проводились у 44 граждан, которые подозреваются в незаконном изготовлении, модернизации и реализации оружия.

Среди изъятого: пулемет Дегтярева, 10 автоматов, 11 пулеметов, 27 карабинов и винтовок, пистолеты и револьверы, а также множество боеприпасов и более 10 кг взрывчатых веществ. ФСБ и МВД решают вопросы о возбуждении уголовных дел.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня ФСБ России сообщила о задержании семи сторонников террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые планировали совершить террористический акт в Санкт-Петербурге 16 декабря.