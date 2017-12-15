Липецк, 15 декабря, 2017, 18:59 — ИА Регнум. В Липецке на цементном заводе «Липецкцемент» в рамках масштабной программы модернизации запущен современный производственный комплекс отгрузки, упаковки и паллетирования продукции, передает 15 декабря ГТРК Липецк.

Minpromtorg.gov.ru На церемонии запуска нового комплекса

В церемонии запуска нового комплекса принял участие министр промышленности и торговли России Денис Манутров.

Технологии, реализованные в новом комплексе, позволяют увеличить более чем в пять раз объемы и скорость отгрузки цемента. В сутки завод может отгружать до 10 тыс. тонн цемента.

Кроме этого, использование водонепроницаемой пленки и укладки продукции в паллеты позволяет потребителям отказаться от складских помещений.

Объем инвестиций в проект составил 600 млн рублей.

Мантуров поздравил коллектив завода с запуском нового комплекса и пожелал успехов в производстве.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 декабря 2016 года «Газпром межрегионгаз Липецк» отключил подачу газа для технологических нужд завода «Липецкцемент» из-за долгов. Долги предприятия составляли 26,6 млн рублей. В 2016 году заводу перекрывали газ два раза.

Читайте также: АО «Липецкцемент» отключили от газа за долги — второй раз

30 декабря газоснабжение было восстановлено — потребитель погасил задолженность.

Читайте также: «Липецкцемент» выплатил «Газпрому» долги за газ