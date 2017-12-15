Калуга, 15 декабря, 2017, 18:54 — ИА Регнум. На пресс-конференции президента России Владимира Путина 14 декабря депутат городской думы Калуги журналист Владислав Сахаров «оскорбил ЖКХ Калужской области, утверждая, что в этой отрасли повсеместно царит криминал». Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM экс-депутат калужского областного парламента, директор ассоциации ТСЖ «Комфорт» Вячеслав Горбатин.

gorbatin.su Владислав Сахаров (cкриншот видео пресс-конференции Владимира Путина)

По словам Горбатина, «репутации и авторитету исполнительной и законодательной власти области, а также людям, работающим в сфере коммунальных услуг, был нанесен моральный ущерб». Он также считает, что президент РФ и телезрители страны были введены в заблуждение.

В этой связи Горбатин обратился с официальным письмом к главе местного самоуправления Калуги, председателю городской думы Калуги Александру Иванову с просьбой дать оценку заявлению депутата Сахарчука. Также он предложил от имени городской думы Калуги совместно с ассоциациями коммунальных предприятий области и ТСЖ «Комфорт» направить коллективный иск в суд о клевете и возмещении ущерба деловой репутации предприятий ЖКХ. Кроме того, Горбатин обратился к главе городского парламента с просьбой «начать процедуру лишения мандата депутата городской думы города Калуги Владислава Сахарчука».

gorbatin.su Письмо Вячеслава Горбатина председателю городской думы Калуги Александру Иванову

Напомним, журналист портала «Калуга-24», депутат городской думы Калуги Владислав Сахарчук во время пресс-конференции Владимира Путина обратил внимание президента на недобросовестную, по его мнению, деятельность региональных управляющих компаний, которые, по его словам, «занимаются сбором денег с населения, но не расплачиваются с ресурсоснабжающими организациями, а затем «банкротятся» и исчезают». Сахарчук заявил, что «на местах объективно не справляются с проблемой — она требует реакции федеральных властей». Депутат-журналист также назвал управляющие компании криминализированной сферой.

«Я не считаю, что ситуация в этой сфере развивается позитивно. Проблем больше, чем решений. Да, некоторые решения были приняты, что-то поменялось, но этого недостаточно. Думаю, что и региональные власти, и федеральные органы власти, которые за это отвечают, явно недорабатывают. Проблема заключается в том, что управляющие компании собирают деньги и за коммунальные платежи, и деньги по жилищным тарифам», — сказал на пресс-конференции президент России Владимир Путин.