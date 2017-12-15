Абуджа, 15 декабря, 2017, 18:38 — ИА Регнум. Не менее десяти человек погибли в результате столкновений между полицейскими и шахтерами в районе плато Мамбилла в Нигерии, передает Associated Press.

AMISOM Public Information Нигерийские полицейские

По словам местных жителей, столкновения начались после того, как полицейские попытались приступить к выселению шахтеров из жилищ на территории, принадлежащей крупной горнодобывающей компании.

В настоящий момент неизвестно, какая из сторон первой прибегла к насилию. Полиция заявляет, что стражи порядка открыли огонь в ответ на нападение шахтеров. Шахтеры утверждают, что отвечали на насилие со стороны полицейских.

В настоящий момент в шахтах на плато Мамбилла в Нигерии нелегально работает до 10 тысяч человек.

Горнодобывающие компании добиваются выселения всех «нелегалов» со своей территории.