Ереван, 15 декабря, 2017, 18:29 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян не считает рациональной дискуссию о выходе страны из ЕАЭС. Об этом он заявил в интервью телекомпании «Армения».

eurasiancommission.org Флаги стран-членов ЕАЭС

"Я не вижу в этом рациональности. Вижу желание служить неким интересам или уверенность, являющуюся следствием не владения материалом. Я не услышал серьезных доводов», — сказал Саргсян.

На пример о том, что с 1 января могут подорожать около 900 товаров, Саргсян ответил, что это не может иметь существенного влияния.

«Это не может оказать существенного влияния на скачкообразный рост цен или препятствовать экономическому развитию. Я не основываюсь на предположения. После нашего вступления в ЕАЭС в 2015 г. изменились ставки на несколько тысяч наименований товаров, в нашей стране произошёл скачкообразный рост цен? Конечно нет. И значит сейчас также влияние небольшое. Изменение ставок компенсируется снижением цен на другие товары: более низкими ценами. Я считаю, что здесь действует сбалансированный подход и этот подход приводит к тому, что в 2016 году в стране была зафиксирована дефляция. Этот факт нельзя отрицать. Сегодня также у нас нет значительной инфляции. Да, цены на некоторые товары выросли в связи с подорожанием на мировых рынках, но общая инфляция управляема. Также нужно принимать во внимание то обстоятельство, что хотя все говорят, что повышения зарплат не произошло, но темп роста зарплат на сегодняшний день несколько выше, чем инфляция. Считаю, что это очень важное обстоятельство, тоже были и в 2016 г.», — сказал Серж Саргсян.

Как ранее писало ИА REGNUM, с 1 января 2018 года по части некоторых видов товаров в Армении вступят в силу ставки таможенных пошлин Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в результате чего повысятся цены на товары, импортируемые из стран, не являющихся членами ЕАЭС. Из товаров широкого потребления подорожают, к примеру, мясо птицы, молоко, сливочное масло, растительное масло, чай, ввозимые из не входящих в ЕАЭС стран.

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На критику в адрес ЕАЭС 14 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил также президент России Владимир Путин. Он назвал Евразийский экономический союз «нашим общим большим достижением».

По его словам, критики всегда много по любому поводу, в том числе и по поводу развития ЕАЭС, но цифры говорят о том, что решения были правильными и союз движется в нужном направлении.

«Чем это подтверждается? Это подтверждается тем, что растёт внутренний товарооборот, внутренний экспорт. Он просто растёт, это очевидно на фактах, это видно на цифрах. Он у нас подрос, по‑моему, на 26,9 процента, если мне память не изменяет, примерно такая цифра. Причём даже и с теми странами, которые совсем недавно присоединились, у них тоже есть совокупный положительный результат.

Я сказал, что у нас ВВП в России вырос на 1,6 процента, а совокупный ВВП стран Евразийского союза — на 1,8. Это хороший показатель. У нас меняется в лучшую сторону структура взаимного товарооборота», — сказал Путин.

По его словам, есть пока не решённые вопросы, связанные с многочисленными изъятиями из принятых общих решений, связанных прежде всего с энергоносителями, с электроэнергией.

Президент России также отметил вопрос по таможенному регулированию. По его словам, планируется ввести электронное декларирование перемещаемых через территории стран ЕАЭС товаров, отслеживание их движения.

Путин также считает, что необходимо ввести совместные посты.

«Некоторые мои коллеги считают, что это неправильно. Постараюсь их всё‑таки убедить. Что плохого в том, если на нашей таможне будут появляться таможенники из Белоруссии или из Казахстана и будут работать какое‑то время с коллегами, а наши будут появляться на их таможенных постах? Это не нарушает принципа суверенитета, это просто делает работу таможни более прозрачной. Но и нужно вводить, конечно, новые технологии перемещения товаров через границу», — подытожил глава государства.

Кстати, сегодня, 15 декабря, президент Армении Серж Саргсян подписал одобренный ранее Национальным собранием Армении закон о ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза.

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