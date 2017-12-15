Ленинградская область, 15 декабря, 2017, 18:37 — ИА Регнум. Министр обороны Сергей Шойгу поручил начальнику Западного военного округа (ЗВО) Андрею Картаполову взять под личный контроль ситуацию с завышенными тарифами на услуги ЖКХ в военных городках Ленинградской области, сообщает 15 декабря 47News со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Платежи за ЖКХ

В Минобороны сообщили, что платежи с запредельными суммами на оплату услуг ЖКХ были выставлены местной управляющей компанией.

В пресс-службе пояснили, что большие суммы связаны с тем, что в течение полугода жители военных городков платили за услуги ЖКХ по заниженным тарифам. Ситуация возникла из-за того, что в течение полугода не могли утвердить тариф на горячую воду и тепло. После принятия тарифа управляющая компания произвела доначисления. Это и привело к тому, что в квитанциях офицеры увидели суммы порядка 50 тыс. рублей.

Отмечается, что после встречи Картаполова с жителями военных городков управляющие компании согласились дать рассрочку на 12 месяцев для оплаты услуг ЖКХ.

Редакция 47News утверждает, что начисления огромных сумм были выполнены не «местными» управляющими компаниями, а ООО «ГУЖФ», которая учреждена структурой Минобороны.

По данным 47News, «ГУЖФ» ранее предлагало рассрочку до шести месяцев по уплате долга за услуги ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря в ходе пресс-конференции президенту России Владимиру Путину был задан вопрос об ужасающем состоянии коммунальных хозяйств военных городков Ленинградской области, а также об «астрономических» счетах по ЖКХ, которые доходят до 50 тыс. рублей, из-за смены управляющих компаний.

Путин ответил, что разделят озабоченность тяжелым состоянием ЖКХ в военных городках. По его словам, передача таких городков должна выполняться от управляющих компаний Минобороны в ведение муниципалитетов в соответствии с законами РФ.