Санкт-Петербург, 15 декабря, 2017, 18:17 — ИА Регнум. Частные управляющие компании Санкт-Петербурга за последний год нарастили свои долги перед ресурсоснабжающими организациями (РСО), в то время как компании с госучастием снизили объем задолженности. Об этом сообщили 15 декабря в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Бондаренко, курирующего энергетическую сферу города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

За 12 месяцев, с декабря 2016 года по ноябрь 2017 года, просроченная задолженность исполнителей коммунальный услуг перед поставщиками ресурсов в Петербурге снизилась на 6% (или 977 млн рублей) и составляет в настоящее время 14 331,7 млн рублей. За аналогичный период 2015—2016 годов был отмечен рост задолженности на 28%.

«При этом управляющие организации с городским участием в уставном капитале показали снижение задолженности, а частные управляющие организации увеличили долг в среднем на 13%, некоторые из них прирастили долг более чем на 25%, — с тревогой отметили в Смольном. — Часть управляющих организаций с долей государственного участия полностью погасила имеющуюся задолженность перед РСО, и вышли на безубыточное управление».

В некоторых районах Петербурга на долю «частников» приходится до 90% задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. Особенно много должников среди частных УК в Красносельском районе — у одной из компаний, которая уже признана банкротом, долг превышает полмиллиарда рублей.

Всего в Северной столице сейчас работает 314 управляющих компаний, из них 39 — с долей Санкт-Петербурга, и 275 частных управляющих компаний.

Порядка 70% жилого фонда Санкт-Петербурга обслуживается с расчетами через контролируемое городом ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство», остальные 30% жилого фонда обслуживаются в частных расчетных центрах или находятся на самообслуживании, когда расчеты производит сама управляющая организация. Собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги в зоне обслуживания ВЦКП в 2016 году составила 97,61%.

Как поясняют городские власти, доля собственно жилищных услуг в Санкт-Петербурге в общем объеме платежей составляет порядка 30%. Оплата за коммунальные услуги в квитанции составляет 70%, туда входит холодное и горячее водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, электроснабжение мест общего пользования.

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Напомним, в ходе пресс-конференции 14 декабря президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости отрезать управляющие компании от денежного потока и отметил, что соответствующий законопроект находится на рассмотрении Госдумы. Путин при этом указал на необходимость ввести санкции в отношении УК, выставляющих неправильный счет — «управляющие компании теперь должны будут сделать не только перерасчет, но и заплатить плюс 50% за неправильно выставленный счет».

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Закон о прямом договоре между жильцами многоквартирных домов и ресурсоснабжающими организациями Госдума может принять до середины января 2018 года. В новой модели отношений договоры ресурсоснабжения будут заключаться ресурсоснабжающими организациями непосредственно с собственниками помещений в многоквартирном доме по типовой форме, утверждаемой правительством РФ.