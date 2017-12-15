Берлин, 15 декабря, 2017, 18:12 — ИА Регнум. Официальный представитель министерства экономики Германии Беате Барон заявила, что правительство поддерживает идею «свободного и бесплатного интернета», передает Associated Press.

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«Открытый и бесплатный интернет необходим для успешного развития цифрового общества, и в этом каждый хочет принять участие», — сообщила Барон.

Представитель минэкономики ФРГ отметила, что правительство поддерживает все принятые решения Европарламента о расширении сети бесплатных точек Wi-Fi в Германии и Европе.

12 сентября 2017 года Европейский парламент принял программу «wifi4eu» стоимостью €120 млн, согласно которой до 2020 года в странах ЕС должны заработать как минимум 5000 точек бесплатного беспроводного интернета.

Ситуация с бесплатным Wi-Fi в Германии еще до 2016 года была плачевной — в стране действовали серьезные ограничения на открытие точек доступа в кафе и других частных заведениях.

В частности, до мая 2016 года владельцы Wi-Fi по закону несли ответственность за все правонарушения, которые могли совершить пользователи через их точку доступа.