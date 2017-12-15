Ростов-на-Дону, 15 декабря, 2017, 17:45 — ИА Регнум. В государственной компании «Автодор» утвердили вариант транзитного обхода Ростова-на-Дону, который соединит автомобильную краевую дорогу Краснодар — Темрюк — хутор Белый и федеральную трассу М4 «Дон».

Фото пресс-службы «Автодор» Новая дорога протяженностью почти 53 километра будет отвечать первой технической категории

Как отмечают в компании, создание нового маршрута обеспечит транспортный подход к крымскому мосту через Керченский пролив, и реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина по итогам заседания президиума Госсовета по вопросам развития транспортной системы юга России от 15 сентября 2016 года.

Новая дорога протяженностью почти 53 километра будет отвечать первой технической категории с четырьмя полосами движения. По прогнозам, на этом участке к 2034 году ожидается порядка 30 тысяч машин в сутки с расчетной скоростью движения 120 км/ч. Предварительно в строительство планируют вложить 29, 7 миллиардов рублей.

Стоит отметить, что новый транспортный коридор позволит объехать существующую городскую агломерацию Краснодара и зоны перспективной застройки и позволит быстрее добраться до Крымского моста через Керченский пролив.