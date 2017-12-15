Вильнюс, 15 декабря, 2017, 17:35 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига продолжает объявленную в 2016 году борьбу с алкоголизмом. Министерство хочет заставить всех жителей Литвы проходить у своего врача специальный тест, который оценит риск алкозависимости человека.

Алкоголизм

С июля 2017 года в учреждениях здравоохранения жители смогут заполнять тесты, которые позволят выявить — умеренно ли человек употребляет алкоголь, сообщил сегодня, 15 декабря, портал 15 min.lt.

В опубликованном указе министра говорится, что с июля жителю в возрасте 18—65 лет при посещении семейного врача, психиатра, медсестры или иного специалиста должны предложить заполнить тест рисков употребления алкоголя. Если пациент согласится, то тест будет заполнен, а по ответам выяснится, какой уровень риска потребления алкоголя достигнут: низкий, рискованный, вредоносный или подозревается зависимость от алкоголя. Если у пациента будет выявлен рискованный, вредоносный уровень потребления или будут подозрения на зависимость, он должен будет повторно повторять тест ежегодно, а те, у кого будет выявлен низкий уровень потребления, будут заполнять тест каждые два года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, жители Литвы выпивают больше всего алкоголя на душу населения в мире.