Ташкент, 15 декабря, 2017, 17:34 — ИА Регнум. В Узбекистане в 2018 году текстильные предприятия будут покупать хлопок напрямую у сельскохозяйственных производителей, сообщает 15 декабря «Подробно.uz» со ссылкой на указ президента республики Шавката Мирзиёева.

Павел Беньков. Сбор хлопка в Узбекской ССР

Ранее текстильные предприятия закупали хлопок-сырец у монопольного поставщика АО «Узпахтасаноатэкспорт», которое в настоящее время находится на этапе ликвидации.

Начиная с 2018 года производители будут не только напрямую заключать договоры на поставку хлопка, но и займутся финансированием основных затрат фермерских хозяйств в форме аванса. Размер предоплаты должен составлять не менее 60% стоимости контракта.

Стоимость хлопка буде устанавливаться на договорной основе, исходя из рентабельности сельских хозяйств, но не ниже закупочной цены по заказам государства.

Как сообщало ИА REGNUM, указом президента Мирзиёева ликвидируется АО «Узпахтасаноатэкспорт» как структура, не отвечающая новым требования развития текстильной промышленности. Прежнее предприятие частично заменит ассоциация «Узтекстильпром».