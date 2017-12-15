Воронеж, 15 декабря, 2017, 17:16 — ИА Регнум. Переход жителей на прямые платежи поставщикам ресурсов президент Владимир Путин назвал одним из основных факторов в работе по наведению порядка в жилищно-коммунальной сфере. Вопрос поднимался накануне, 14 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции главы государства.

Цитата из к/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». Реж. Вячеслав Бровкин. 1988. СССР Дело №21. Без ножа и кастета. Расследуя очередное дело, «Знатоки» неожиданно выходят на крупные хищения в обычном ДЭЗе

Возможность перехода на прямые платежи предусмотрена жилищным законодательством — это могут сделать сами жильцы, приняв соответствующее решение на общем собрании. Казалось бы, прямые расчеты выгодны всем — и жителям, и поставщикам тепла, воды, электричества. Но пока, например, в Воронеже попытки перехода зачастую наталкиваются на противодействие управляющих компаний, не желающих терять возможность практически бесконтрольно распоряжаться деньгами жителей.

Сегодня в жилищно-коммунальной сфере, несмотря на многолетние заявления о необходимости сделать ее прозрачной, по-прежнему остается масса посредников, получающих деньги из карманов простых граждан просто за то, что они есть. Жители же оказываются заложниками системы и вынуждены платить, платить, платить…

В большинстве случаев деньги, которые люди платят и за жилищные (по первой строке), и за коммунальные (газ, тепло, вода) услуги, аккумулируются на счетах управляющих компаний или так называемых расчетных центров, а оттуда уже направляются поставщикам услуг. Но — далеко не всегда. Сегодня управляющие компании имеют право «по письму» направить средства по своему усмотрению. Как результат — добросовестные плательщики, владельцы квартир, внезапно оказываются в должниках, а поставщики ресурсов не получают деньги.

Например, судя по данным ООО «РВК-Воронеж», которое обеспечивает работу городского водоканала, на начало этого года крупные долги имели 11 управляющих компаний и ТСЖ, причем сумма долга колебалась от 42,7 миллионов рублей (!) до 2,3 млн.

В списке должников за поставки электроэнергии «ТНСэнерго» в Воронеже — 106 УК и ТСЖ, а сумма долга колеблется от 18,8 млн до нескольких десятков тысяч рублей.

Именно неплатежи со стороны управляющих компаний неоднократно называли причиной сложного финансового положения муниципального казенного предприятия «Воронежтеплосеть», которое обеспечивает теплом и горячей водой значительную часть горожан. Предприятие никак не может выбраться из долгов — при имеющейся крупной дебетовой задолженности. В 2013 году, когда из-за долгов «Воронежтеплосети» была отключена подача газа, почти половина воронежцев на все лето остались без горячей воды.

О мошенничестве в коммунальной сфере могут немало рассказать и в правоохранительных органах. Совсем недавно в Твери следствие предъявило обвинение руководителю одной из УК — женщина присвоила 1,9 млн рублей, которые должны были быть направлены на оплату услуг поставщиков ресурсов. В Липецке фигурантом дела стал гендиректор одной из УК: компания заключила договор с одним из расчетных центров, несколько месяцев собирала с людей деньги, но деньги — 21 млн рублей — до поставщиков ресурсов так и не дошли. В октябре этого года в Воронеже было возбуждено уголовное дело по факту хищения руководством УК 22 млн рублей, которые жители перечислили по выставленным квитанциям за тепло и горячую воду.

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Жильцы — то есть собственники жилья в многоквартирных домах — оказались в крайне странных условиях. С одной стороны, в соответствии с Жилищным кодексом, именно собственники решают все вопросы, связанные с управлением домом (в рамках законодательства). В то же время фактически всё управление находится либо у УК, либо, в случае с ТСЖ и ЖСК, — у небольшой группы людей.

Пример — ситуация с одним из девятиэтажных домов по улице Морозова в Воронеже. Еще 24 сентября общее собрание жильцов этого дома решило, что пора переходить на прямые платежи. Однако в ответ от представителей руководства ЖСК люди услышали: «Этого не будет, нам это невыгодно». И действительно, нет: уже наступил декабрь, а счета приходят по-старому, рассказали ИА REGNUM сами жильцы дома.

Надежда — на государственную жилищную инспекцию: 12 декабря здесь приняли заявление от собственников жилья с требованием обязать руководство кооператива выполнить решение общего собрания.

Между тем сейчас законопроект, которым будут закреплены уже существующие нормы перехода граждан на прямые платежи за коммунальные ресурсы, находится на рассмотрении в Госдуме — он уже прошел первое чтение. Проект, в частности, предусматривает возможность одностороннего перехода на новую систему со стороны ресурсоснабжающей организации — в том случае, например, если УК имеет долги. При этом надзор за тем, чтобы не появлялись «двойные квитанции», возлагается на ГЖИ.