Киев, 15 декабря, 2017, 17:15 — ИА Регнум. В Белоруссии украинские и грузинские чиновники проводят тайные переговоры об экстрадиции из Украины бывшего президента Грузии, лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили, сообщает грузинская телекомпания «Рустави-2». В частности, по данным СМИ, грузинскую делегацию возглавляет глава Службы государственной безопасности Грузии Вахтанг Гомелаури.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Украина и грузинские власти готовятся к выдаче Саакашвили, и цель визита Гомелаури — обсудить подробности», — ответил он «Рустави-2» 14 декабря.

При этом СБ Грузии подтвердила информацию о том, что Гомелаури находится в Белоруссии, однако причиной визита указывается участие в праздновании 100-летия белорусской Службы безопасности.

В свою очередь, 15 декабря на брифинге в Киеве заместитель главы МИД Украины Василий Боднар заявил, что украинское внешнеполитическое ведомство не принимает участия в переговорах по возможной экстрадиции Саакашвили.

«МИД не ведет (переговоров с грузинской стороной — ред.) точно. Грузия в моей компетенции, но никаких контактов по линии МИД не было. Запросы такого рода проходят по линии министерства юстиции на генеральную прокуратуру», — пояснил Боднар.

В то же время бывший президент Грузии Саакашвили сообщил, что генпрокурор Украины Игорь Луценко якобы «в обмен на лояльность Януковичу принимает у него «доказательства» того, что Майдан расстреливали «снайперы Саакашвили».

«Не получилось посадить за подготовку госпереворота — не беда! Обвиним в расстреле Майдана. Я думал, что назвать меня агентом Путина — это пик маразма, но, оказывается, их воспаленная фантазия способна выдавать перлы и получше! По задумке, прокуратура примет эти доказательства от Януковича, но не сразу (не в деле расстрела Майдана), а в другом уголовном производстве, которое они сейчас поспешно шьют. Сегодня, в День Рождения Юрия Луценко, после новости о «снайперах Саакашвили» я хочу ему искренне пожелать крепкого здоровья. Психического, разумеется… Боюсь даже представить, чем можно переплюнуть обвинения в работе на ФСБ и расстреле Майдана… Обвинить меня в Голодоморе разве что», — написал Саакашвили на своей странице в Фейсбуке.

При этом лидер украинского националистической партии «Братство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Корчинский саркастично назвал Саакашвили «агентом» первого главы возрождённого Польского государства, основателя польской армии Юзефа Пилсудского.

В то же время французский политолог и публицист Лоран Шамонтен считает, что цель Саакашвили на Украине — обеспечить себе будущее в политике.

«Саакашвили старается создать как можно больше шума. Со своей стороны, Порошенко пытается ему помешать. Другого пути у Саакашвили нет. Дело в том, что у него нет паспорта. Перспектив, соответственно, тоже практически нет. Поэтому совершенно естественно, что он делает как можно больше шума. У Саакашвили, по-моему, это единственный подход. Думаю, его цель — в первую очередь, остаться живым с политической точки зрения. А если удастся вновь получить украинское гражданство, сами собой появятся и другие перспективы», — заявил Шамонтен в интервью изданию «Апостроф».

Напомним, 11 декабря Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в избрании меры пресечения для Саакашвили в виде круглосуточного домашнего ареста и освободил политика. После этого Саакашвили в сопровождении своих сторонников вернулся в свою элитную квартиру на улице Костельной в Киеве. Возле подъезда, в котором находится квартира политика, установили круглосуточную охрану. Следующее заседание суда запланировано на 14 декабря.

Как сообщалось, 8 декабря в Киеве украинские правоохранители задержали Саакашвили. Политику инкриминируется часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности), которая предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.