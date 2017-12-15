Ростов-на-Дону, 15 декабря, 2017, 17:03 — ИА Регнум. Сегодня, 15 декабря, Советский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему начальнику регионального управления ГИБДД. Сергея Моргачёва признали виновным в превышении должностных полномочии и наказали условным сроком лишения свободы на один год с испытательным сроком на 1,5 года, сообщает ИА REGNUM.

Коррупция

Экс-руководитель областной Госавтоинспекции с приговором суда не согласен, так же как и с предъявленными обвинениями, а потому намерен обжаловать приговор в апелляционном порядке.

Следствие полагает, что в 2015 году бывший начальник региональной инспекции распорядился о проведении ремонта в двух помещениях, расположенных в здании дорожной полиции, о также оснащении комнат мебелью, бытовой техникой. Приказ должны были исполнить его подчинённые за свой счёт.

Во избежание потери полицейских погон сотрудники Госавтоинспекции затратили более 3 млн рублей на проведение работ. После чего решили обнародовать факт преступления и выложили на канал Youtube видеооткровение. Лицо сотрудника было скрыто в тени, а голос искажён. Так, анонимно, правоохранитель и рассказал о произведенных начальником поборах.

Сергей Моргачёв на время проведения расследования от должности был отстранён. Бывший начальник дорожной полиции даже обратился к генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой об объективности расследования уголовного дела, в котором он стал главным фигурантом, так как считает процесс делом рук его врагов.

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Видеооткровение легло в основу дела против главы ГИБДД Ростовской области

ИА REGNUM напоминает, что до этого инцидента Сергей Моргачёв уже был фигурантом уголовного дела, только тогда он выступил в качестве пострадавшей стороны. В марте 2014 года руководитель ведомства стал жертвой преступления, организатором которого выступил его подчинённый. В конце марта 2014 года на Моргачёва напали в подъезде ростовской многоэтажки, где он жил. Избили руководителя регионального управления ГИБДД до полусмерти.

Как выяснилось, подчинённый пошёл на преступление из-за того, что политика работы его шефа пришлась ему не по душе. Служители год назад был вынесен приговор организатору преступления — бывшему заместителю руководителя донской Госавтоинспекции. Экс-полицейский признан виновным, ему было назначено 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 47 млн рублей.

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