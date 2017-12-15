Ереван, 15 декабря, 2017, 17:00 — ИА Регнум. Позиция Армении по армяно-турецким отношениям не изменилась, заявил в эфире Радио Азатутюн пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, напомнив, что последний раз два дня назад в Афинах её озвучил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

mfa.am Лавы МИД Турции и Армении (архив)

Заочная дискуссия между Анкарой и Ереваном развернулась после того, как во время визита в Грецию 13 декабря глава МИД Армении заявил, что весну 2018 года Армения встретит без армяно-турецких протоколов. Таким образом Налбандян повторил слова президента Армении Сержа Саргсяна, который в сентябре 2017 г. с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Армения объявит протоколы аннулированными, поскольку для их реализации нет позитивного прогресса.

Читайте также: Ультиматум Анкаре: Ереван дал 5 месяцев для ратификации Цюрихских протоколов

«По инициативе президента Армении начался процесс нормализации отношений с Турцией, что привело к подписанию Цюрихских протоколов в октябре 2009 года. Тем не менее, эти документы до сих пор ратифицированы не были, поскольку Турция выдвинула необоснованные предварительные условия, которые противоречат букве и духу протоколов.

Эти документы не могут постоянно быть заложниками, и именно поэтому в сентябре президент Армении объявил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, что Армения объявит протоколы аннулированными, поскольку для их реализации нет позитивного прогресса, и мы встретим весну 2018 года без этих протоколов», — сказал Налбандян, во время выступления в МИД Греции 13 октября.

14 октября на заявление армянского министра последовала реакция турецкого МИД.

«Налбандян заявил, что Турция несет ответственность за отсрочку ратификации этих протоколов. Эти утверждения не отражают истину и направлены на то, чтобы ввести в заблуждение мировое общественное мнение».

Внешнеполитическое ведомство Турции также напоминает, что с 1991 года, когда Армения была провозглашена независимым государством, Турция на нескольких уровнях была привержена нормализации отношений с Ереваном.

«Несмотря на отрицательную позицию Армении по протоколам, Турция привержена основным положениям протоколов. Эти протоколы по-прежнему находятся в повестке дня комитета по иностранным делам Великого национального собрания Турции. Для их ратификации важно, чтобы на Южном Кавказе была обеспечена благоприятная политическая атмосфера и мир.

В этом случае необходимо, чтобы был прогресс в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, основанный на территориальной целостности Азербайджана и резолюциях Совета безопасности ООН. В любом случае Армения должна положить конец своему вторжению на азербайджанские территории», — также говорится в заявлении турецкого МИД.

«Протокол об установлении дипотношений» и «Протокол о развитии двусторонних отношений» были подписаны в Цюрихе главами дипломатических ведомств Армении и Турции 10 октября 2009 года. Протоколы предусматривали поэтапную нормализацию межгосударственных отношений без каких-либо предусловий.

Самым спорным пунктом, за который президент Армении Серж Саргсян до сих пор подвергается резкой критике — это пункт, который предусматривает создание совместной комиссии из «независимых историков» для изучения вопроса о Геноциде армян.

Но даже несмотря на этоАнкара отказалась восстанавливать отношения с Ереваном без предусловий, связав Цюрихские протоколы с карабахским конфликтом. В итоге процесс ратификации протоколов парламентами Турции и Армении был заморожен на неопределенное время. А в феврале 2015 года Серж Саргсян и вовсе отозвал армяно-турецкие протоколы из Национального Собрания.