Анкара, 15 декабря, 2017, 16:48 — ИА Регнум. Власти Турции намерены требовать от Организации Объединённых Наций аннулировать решение президента США Дональда Трампа о признании священного города Иерусалима столицей Государства Израиль. Об этом сегодня, 15 декабря, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«Мы будем работать над аннулированием этого незаконного решения, в первую очередь — в Совете Безопасности, а затем в Генассамблее ООН», — сказал Эрдоган.

Кроме того, турецкий лидер заверил, что его страна приложит максимальные усилия к тому, чтобы другие страны признали государство Палестина со столицей в Иерусалиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё до того, как весть о победе над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии разлетелась по всему миру, президент США Дональд Трамп одним своим высказыванием резко ухудшил обстановку на Ближнем Востоке.

Трамп заявил, что отныне его страна считает священный город Иерусалим столицей Государства Израиль и готова перенести туда своё посольство из Тель-Авива.

После этого практически все мусульманские страны заявили о неприятии такого решения и потребовали от Трампа его отменить. В Палестине начались массовые волнения, переросшие в столкновения с израильскими силами безопасности.

Боевики радикального палестинского движения ХАМАС объявили о начале третьей интифады против Израиля и осуществили несколько ракетных пусков по израильской территории из сектора Газа. В ответ израильская авиация нанесла удары по целям ХАМАС в секторе Газа.

Власти Российской Федерации заявили, что решение Трампа существенно усложнит процесс палестино-израильского урегулирования. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что Евросоюз придерживаются прежней позиции по поводу принадлежности Иерусалима.