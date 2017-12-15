Санкт-Петербург, 15 декабря, 2017, 17:20 — ИА Регнум. Ведущие петербургские политологи полагают, что выборы президента в марте 2018 года по факту станут референдумом, что власти придется одновременно отвечать запросам на стабильность и на изменения и что, несмотря на ясность финала, две интриги у предстоящих выборов все-таки есть.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Голосование на выборах в Санкт-Петербурге

Плебисцит

Эти выборы будут промежуточными между двумя сроками одного и того же президента, а такие выборы всегда проходят спокойно, полагает Сергей Цыпляев, декан юридического факультета Северо-Западного института управления РАНХиГС.

«По сути, это будет плебисцит, а вопрос будет звучать так: устраивает ли вас нынешняя ситуация или нет», — отметил эксперт.

Оппозиция

Отсутствие оппозиционного кандидата с внятными шансами на успех, с одной стороны, говорит о слабости самой оппозиции, с другой — об определенном сдерживании со стороны власти, полагают участники встречи.

«Реальные претенденты произрастают не из партий, а из регионов через губернаторские выборы, но у нас все эти грядки давно закатаны», — отметил Сергей Цыпляев.

Против кого дружим

В предвыборной кампании будет использоваться либо конфронтационная, либо объединяющая риторика, первый вариант более вероятен, считает профессор СПбГУ, доктор социологических наук Дмитрий Гавра. С одной стороны, президент и народ будут объединяться против «внешних супостатов», но там повышать градус уже некуда, полагает профессор.

С другой стороны, претендентами на роль внутренних врагов могут стать не только коррупционеры и не столько «либералы и меньшинства», сколько другие группы, к примеру, сити-менеджеры, которые, как может оказаться, мешают молодым прогрессивным губернаторам работать, а народу — жить лучше, отметил Гавра.

Стабильность и перемены

В обществе нет запроса на перемены, уверен Дмитрий Гавра. Спрос есть только на «кластерные изменения некоторых условий жизни». А раз на существенные перемены нет спроса, то не будет и предложения.

Запрос на определенные изменения мирно сосуществует с запросом на общую стабильность, согласился Владимир Еременко, декан факультета социально-культурных технологий Санкт-Петербургского государственного института культуры

Между политической повесткой кампании и интересами рядовых граждан существует значительный разрыв, отметила социолог Татьяна Протасенко. Опросы показывают, что граждане интересуются не политикой, а уровнем жизни. Даже тема коррупции вызывает не самый большой интерес, а это значит, что ставка на антикоррупционные разоблачения может и не сработать.

Перегибы на местах

Интереснее и важнее говорить не о результатах выборов, которые понятны, а о том, «как эти выборы будут делаться», полагает политолог, доцент СПбГУ Александр Конфисахор. Известная связка между уровнем явки и процентом голосов за кандидата от власти на президентских выборах в том или ином регионе, с одной стороны, и уровнем доверия федеральной власти к губернатору этого региона, с другой, может сыграть с главами регионов злую шутку, отметил эксперт.

Губернаторы, ныне не пользующиеся большим доверием, могут использовать на выборах «технику рисования» ради того, чтобы перестать считаться первыми на выход.

Интриги

Конечный итог выборов понятен, интригой остаются только арифметические показатели дня голосования (явка и процент голосов за основного кандидата), а также распределение портфелей после выборов, полагают политологи.

Дмитрий Гавра считает, что Дмитрий Медведев может сохранить пост премьер-министра, хотя весной этого года многим экспертам это виделось маловероятным. И всё же стопроцентной уверенности в таком переназначении нет. Интриги могут возникнуть и с постами вице-премьеров.

Что касается явки, то в Петербурге желание идти на президентские выборы изъявляют сейчас 43% опрошенных, из них 68% намерены проголосовать за действующего президента, рассказала Татьяна Протасенко. Правда, эти данные были получены до официального заявления Владимира Путина о том, что он идет на выборы: после его заявления число желающих голосовать может увеличиться.

Уровень поддержки действующего президента в целом по стране — около 80%, но ряд факторов могут снизить этот показатель до 60%, а то и 55% голосов, допускает Владимир Еременко. Одним из таких факторов может стать решение МОК по недопуску России к Олимпиаде-2018, которое нанесло ощутимый удар по самолюбию нации.

С другой стороны, граждане всё чаще обращают внимание на огромный разрыв в уровне благосостояния самых богатых и самых бедных, отмечает эксперт. И могут вспомнить о важном для русской культуры понятии справедливости.

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