Киев, 15 декабря, 2017, 16:34 — ИА Регнум. Киев не ведёт переговоров с Тбилиси о возможной экстрадиции экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили. Об этом заявил на пресс-конференции 15 декабря замглавы МИД Украины Василий Боднар.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«МИД не ведёт переговоров точно. Грузия находится в моей компетенции, но никаких контактов по линии МИД не было», — сказал замминистра.

Ранее сегодня грузинский телеканал «Рустави 2» сообщил, что у Тбилиси и Киева «зреет секретный план» в отношении Михаила Саакашвили.

Отмечалось, что глава службы государственной безопасности Грузии Вахтанг Гомелаури ведёт переговоры с украинскими и белорусскими властями о потенциальной возможности экстрадиции политика в Белоруссию.

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Напомним, на Украине в отношении Саакашвили возбуждено уголовное дело по статье о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Ему может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы.