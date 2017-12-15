Ташкент, 15 декабря, 2017, 16:38 — ИА Регнум. Между США и Узбекистаном достигнута договоренность о содействии Вашингтона в процессе вступления республики в ВТО, сообщает 15 декабря «Подробно.uz» со ссылкой на министерство внешней торговли.

U.S. Department of State Флаги США и Узбекистана

Соглашение было достигнуто в ходе переговоров в министерстве. С американской стороны во встречи принимал участие помощник торгового представителя США по Средней и Южной Азии М. Линскотт.

Для практической реализации поставленных задач будут установлены постоянные контакты между сотрудниками министерства внешней торговли Узбекистана и торговой палатой США.

В ходе переговоров также поднимался вопрос участия Узбекистана в общей системе тарифных преференций США.

Как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службе министерства внешней торговли Узбекистана, в ходе государственного визита президента республики Шавката Мирзиёева в Южную Корею 23 ноября подписан меморандум и «дорожная карта» по содействию вступления Узбекистана в ВТО.