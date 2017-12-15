Санкт-Петербург, 15 декабря, 2017, 16:26 — ИА Регнум. Группа террористов, задержанных сотрудниками ФСБ в Санкт-Петербурге, один из взрывов планировала осуществить в Казанском соборе на Невском проспекте — кафедральном храме Санкт-Петербургской епархии РПЦ. Об этом стало известно вечером 15 декабря из признания одного из задержанных.

Дарья Драй ИА REGNUM Казанский собор

В ходе процесса в Выборгском районном суде Петербурга по избранию меры пресечения задержанный Евгений Ефимов пояснил суду, что незаконно изготавливал взрывчатое вещество для того, чтобы в воскресенье, 17 декабря, взорвать Казанский собор.

Выборгский районный суд удовлетворил ходатайство старшего следователя Следственной службы УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти и вынес постановление об избрании меры пресечения Ефимову в виде заключения под стражу до 13 февраля 2018 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сотрудниками ФСБ выявлена и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), планировавшей совершить резонансные теракты путем самоподрыва террориста-смертника в одном из храмов Петербурга, а также убийства граждан и подрывы бомб в местах массового нахождения людей.

В результате проведенной в Петербурге спецоперации задержаны семь членов террористической ячейки.

«У них изъято значительное количество взрывчатых веществ, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы, экстремистская литература. Ликвидирована лаборатория по изготовлению взрывных устройств», — сообщили в ФСБ России.

Ведется следствие, продолжаются оперативные мероприятия.