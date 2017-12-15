Красногорск, 15 декабря, 2017, 19:32 — ИА Регнум. Из-за устаревших технологий хранения московский регион теряет около 30% овощеплодной продукции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Мособлдумы 15 декабря. Только 20% овощехранилищ Подмосковья отвечают современным стандартам. Как заявили депутаты Мособлдумы на заседании комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка, у аграриев часто не хватает средств на постройку современных овощехранилищ. Сегодня в Подмосковье работает 205 картофелехранилищ и 119 овощехранилищ, из которых современные технологии хранения используют только 17% и 28% соответственно. Остальные работают на старой системе холодильного хранения.

Картофель

«Подмосковье всегда являлось лидером по производству овощей и картофеля. Конечно, высокий уровень производства — это хорошо. Но оно не имеет смысла без развитой системы хранения. Строительство и реконструкция овощехранилищ должны быть приоритетом не только регионального, но и федерального уровня», — подчеркнула советник заместителя председателя правительства Московской области Татьяна Тихонова.

Отметим, что на сегодняшний день в Подмосковье существуют программы по поддержке аграриев. Благодаря проекту по реконструкции овощехранилищ и картофелехранилищ в 2017 году было построено и переоборудовано хранилищ объёмом в 5 тыс. тонн.

«Сегодня нам показали то, как может выглядеть современное овощехранилище. Оно оборудовано газовой климатической установкой и сортировочными мощностями. Очень важно распространять этот опыт — все мы понимаем, что от правильного хранения зависят не только объёмы производства, но и стабильность цены на рынке. Нужно привлекать к работе над этим вопросом министерство сельского хозяйства области, России и, конечно, местные администрации», — отметил председатель комитета по вопросам агарной политики и потребительского рынка Московской областной Думы Сергей Керселян.

Он добавил, что одна из проблем строительства новых хранилищ — трудность в получении необходимых документов. Так, аграрии на заседании комитета жаловались на сложности, возникающие при получении разрешения на строительство. Сельхозпроизводители выступили с предложением создать «единое окно», где можно оформить весь необходимый пакет документов.

Второй проблемой назвали нерентабельность строительства больших хранилищ и производственных мощностей из-за отсутствия регулируемой ценовой политики. Даже 25% субсидий, получаемых аграриями от федерального и регионального правительства, не покрывают затрат на кредиты, лизинг и работы по реконструкции. Вследствие этого задача областных аграриев — обеспечить круглогодичные присутствие продукции на полках магазинов.

Сергей Керселян заключил, что проблема реконструкции овощехранилищ требует системной работы, и предложил представить интересы аграриев на федеральном уровне, например, в Государственной думе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, областные аграрии теряют около 400 миллионов рублей из-за неправильного хранения картофеля и около полумиллиарда рублей на овощах.

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