Переславль-Залесский, Ярославская область, 15 декабря, 2017, 16:04 — ИА Регнум. Жители Переславля-Залесского Ярославской области обратились в Общероссийский народный фронт, к уполномоченным по правам человека и ребенка в Ярославской области с просьбой предотвратить закрытие автобусного маршрута № 5. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили представители инициативной группы.

Остановка автобуса в Переславле-Залесском

Маршрут связывает с центром города район «Соколка» и поселок Газовиков. 30 декабря контракт работающего сейчас перевозчика истекает. Новый аукцион на этот маршрут не объявлен.

«Убедительно просим Вас решить вопрос с организацией маршрута городского автобуса №5. Маршрут №5 — это основное связывающее звено для проживающих в этом районе города пенсионеров, студентов, учащихся школ, молодых семей с детьми, работающих жителей с лечебными учреждениями, школами, детскими садами, аптеками, магазинами, социальными службами города, предприятиями», — говорится в обращении, направленном жителями мэру города Владимиру Волкову.

Например, от поселка Газовиков, находящегося в черте города, до ближайшей школы около 3 километров. Как выяснили жители, проблемы с маршрутом № 5 и 9 возникли потому что они задевают территорию Переславского района, то есть являются межмуниципальными. Вместо маршрута № 5 им пообещали сделать маршрут № 5а, который не будет затрагивать территорию района.

«Сначала советник мэра Алексей Беляков назвал срок запуска автобуса после 20 марта 2018 года. Но нас это совершенно не устраивает! Почему администрация не позаботилась о жителях Соколки и поселка Газовиков вовремя? У нас же нет тротуаров, до дороги, где ходят другие автобусы, идти полчаса. Когда мы начали возмущаться, Владимир Волков сказал, что маршрут будет запущен после 20 января. Но это просто слова! Где гарантии, что маршрут будет восстановлен? И что нам делать до 20? Кроме того, будут страдать жители села Ям, там тоже много детей, которые ходят в городские сады и школы», — сказала корреспонденту ИА REGNUM член инициативной группы Зинаида Волкова.

ИА REGNUM будет следить за развитием событий.