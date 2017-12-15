Барселона, Испания, 15 декабря, 2017, 15:58 — ИА Регнум. В Конституционный суд (КС) Испании подана жалоба со стороны защиты российского программиста Станислава Лисова. Об этом заявил адвокат Олег Губарев в интервью РИА «Новости».

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"Сегодня (15 декабря) подана жалоба Лисова в КС, — заявил Губарев. — Таким образом мы официально заявляем, что были нарушены основные права нашего клиента».

По словам адвоката, защита пытается приостановить экстрадицию Лисова в США до рассмотрения жалобы в КС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский программист Станислав Лисов был задержан в Барселоне в январе 2017 года в связи с тем, что его объявили в международный розыск.

1 декабря текущего года правительство Испании на закрытом заседании приняло решение о выдаче властям США гражданина РФ, обвиняемого в киберпреступлениях.

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