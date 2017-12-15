Москва, 15 декабря, 2017, 15:58 — ИА Регнум. Резкое снижение ключевой ставки, о которой сегодня, 15 декабря, заявил Центробанк РФ, прокомментировала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе сегодняшней пресс-конференции. По ее словам, причиной такого решения стал изменившейся взгляд регулятора на экономическую ситуацию в стране в будущем году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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«Такой шаг — 50 базисных пунктов — был выбран, так как изменился наш взгляд на перспективы 2018 года», — пояснила Набиуллина, добавив, что соглашения об ограничении добычи нефти продлены, а неопределенность по ценам на нефть снизилась.

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При этом, по словам главы Центробанка, регулятор будет дальше снижать ключевую ставку, возможно, некоторое снижение произойдёт уже в ближайшие полгода. При этом действовать Банк России, как заверила Эльвира Набиуллина, будет «постепенно, скорее всего, с некоторыми паузами».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 декабря, на заседании Совета директоров Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 7,75% годовых. Такое решение продиктовано продолжающимся снижением годовых темпов прироста цен на продовольственные и непродовольственные товары, которые в ноябре составили 2,7% .

Такое резкое снижение ключевой ставки уже имеет свои последствия — оно ускорило падение курса российской валюты к доллару и евро на Московской бирже: курс доллара сразу вырос на 17 копеек (до 59,05 рублей), а курс евро — на 12 копеек (до 69,58 рубля).

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Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что ключевая ставка в ближайшие два года опустится до 6%—7%.

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