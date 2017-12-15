Москва, 15 декабря, 2017, 15:56 — ИА Регнум. Разговор о том, чтобы российская делегация вернулась в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), будет возможен только после пересмотра регламента организации. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

«Мы обозначили наш принципиальный подход о том, что пока в ПАСЕ не будут пересмотрен регламент в части возможности дискриминации национальных делегаций, сформированных и направленный в ПАСЕ страновыми парламентами, пока возможно лишение права голоса и других полномочий, мы в ассамблею не вернемся. Мы понимаем, что если примем другое решение, то нас не поймут наши избиратели и это будет непоследовательно», — заявил Слуцкий.

Между тем, уверен он, возможность изменения регламента организации сегодня крайне мала, и надеяться на это не стоит. Кроме того, по словам депутата, расклад сил в организации всё еще играет не на пользу РФ из-за некоторых членов ПАСЕ.

«Эта антироссийская истерия нагнетается украинской делегацией и некоторыми другими отдельными членам ассамблеи», — уверен Слуцкий.

В связи с этим, рассказал он, РФ не будет подавать заявку на участие в следующей сессии ПАСЕ, а кроме того, не будет уплачивать членский взнос. При этом, подчеркнул депутат, это не шантаж, а стандартная реакция на дискриминацию российской делегации.

Между тем, уверен глава комитета, если ситуация с возможностью лишения полномочий (или их части) страновых делегаций ПАСЕ сохранится, то это разделит страны Совета Европы.

«Это проведет искусственные разделительные линии между странами Совета Европы, тем самым сработает против него. Не только потому что он может остаться без денег, просто отношение стран к организации будет девальвироваться», — заявил Слуцкий.

По его словам, наступающий 2018 год станет своего рода моментом истины для ПАСЕ, и организации придется определить, сможет ли она и дальше играть серьезную роль в европейских делах или ей придется становиться качественно менее важным образованием.