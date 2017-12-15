Симферополь, 15 декабря, 2017, 15:40 — ИА Регнум. Общественная палата Крыма проанализировала проблемы реализации программы капремонта многоквартирных домов на полуострове и готовит предложение местным властям о приостановке сбора взносов с населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря сообщил председатель ОП Крыма Григорий Иоффе, комментируя итоги заседания общественников.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт

«Главной причиной такого внимания к проблемам ЖКХ стало возникающее в обществе напряжение из-за недостаточной информированности людей по вопросам начисления взносов в Региональный фонд капремонта многоквартирных домов РК, расходования поступивших средств, низкого уровня качества обслуживания граждан в местах их приёма сотрудниками республиканского ЕИРЦ, а также непонятных для жителей действий министерства ЖКХ по контролю за работой подведомственных учреждений», — отметил Григорий Иоффе.

По его словам, крымские общественники доложат руководству РК, что в связи с отсутствием необходимых документов, баз и ресурсов для проведения полноценного сбора средств на проведение капремонта до создания всех этих условий стоит заморозить реализацию проекта.

«Аналогичное мнение будет направлено в министерство строительства и ЖКХ РФ. Также есть идея с января отправить общественников с проверкой в организации, которые задействованы в программе капремонта и сборе средств на него. Кроме того, для повышения качества обслуживания населения предлагается рассмотреть возможность перенесения мест приёма граждан сотрудниками республиканского ЕИРЦ в помещения действующих МФЦ», — подчеркнул председатель ОП Крыма.

Напомним, крымчане начали платить взносы на капремонт с октября 2016 года. Всего в базе данных регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов числится 10,7 тысячи домов. Тариф составляет 6,16 рубля за кв. метр площади.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря во время ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин завил, что в сфере ЖКХ проблем больше, чем положительных решений.

По мнению главы государства, цены продолжают расти, а качество услуг — падать.

Одна из основных проблем в том, что платежи жителей не вовремя поступают от управляющих компаний компаниям-поставщикам коммунальных ресурсов.

«Есть регулирование в росте платежа, но оно не выдерживается: есть ограничение 4%, но сейчас — 8,8%. Откуда взялось? Платежи в регионах зашкаливают — 23 с лишним процента, а временами — более 30%. Нужно вводить регулирование и по коммунальным платежам, незамедлительно», — подчеркнул Путин.

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По мнению депутата Госдумы от Крыма Андрея Козенко, предоставляя услугу, коммунальщикам нужно не только требовать от людей оплату, но и предоставлять отчёт.

«Сегодня, несмотря на то, что ситуация начала понемногу выравниваться, остаётся ещё много проблем. Много жалоб от населения на пассивность МУПов и управляющих компаний, на высокие тарифы. На мой взгляд, главная проблема — это нежелание работать с людьми. Важно понимать, что, предоставляя услугу, нужно не только требовать от населения своевременной оплаты, но и предоставлять отчёт — на что потрачены средства», — сообщал ИА REGNUM Андрей Козенко.

Также напомним, что, по словам председателя наблюдательного совета Фонда содействия реформирования ЖКХ Сергея Степашина, который был в Крыму в конце ноября, собираемость взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов на полуострове чуть ли не ниже всех в России.

«Собираемость взносов на капремонт у вас одна из самых низких в стране — порядка 45—50%. Понятно, что история у вас иная по сравнению со всеми регионами России, ведь капитальным ремонтом в республике не занимались испокон веков», — сообщил Сергей Степашин, пообещав, что обсудит в Москве возможность увеличения поддержки программы капремонта в Крыму из федерального бюджета.

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