Москва, 15 декабря, 2017, 15:36 — ИА Регнум. Особых последствий снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 7,75% ожидать не стоит, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Политика ЦБ РФ, направленная на смягчение монетарной политики, была известна уже давно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Сразу после появления информации о снижении ключевой ставки курс рубля к доллару на валютном рынке подпрыгнул до 59,04, но уже через несколько минут вернулся к 58,80.

«По расчетам регулятора, инфляция остается на крайне низком уровне — 2,5% при росте экономики примерно на 2%, а риски ослабления нацвалюты достаточно низки: продление договоренности по нефти до конца 2018 года делает цены на сырье более стабильными», — пояснил эксперт.

В свою очередь валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров заявил, что рекордное снижение Банком России ключевой ставки на (0,50 б.п.) обосновано низким уровнем инфляции, которая находится на уровне 2,5% и будет постепенно приближаться к 4% к концу 2018 года, а также продлением соглашения об ограничении добычи нефти, которое в свою очередь также снижает проинфляционные риски на горизонте до года.

Уровень 7,75% значительно превышает уровень инфляции, и политика банка России остается умеренно жесткой. Регулятор продолжит переходить от умеренно жёсткой к нейтральной денежно-кредитной политике постепенно, отметил он.

«Для экономики это означает снижение ставок по депозитам и кредитам, что благотворно скажется на кредитовании реального сектора экономики. Для валютного курса российского рубля — это относительно нейтральное решение, так как доходность остается выше инфляции», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Банк России снизил ключевую ставку на 0,50 б.п. до 7,75% годовых. Решение о снижении принято сегодня, 15 декабря, на заседании Совета директоров. Ранее эксперты прогнозировали, что ставка будет снижена на 0,25 б.п.

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