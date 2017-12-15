Ярославль, 15 декабря, 2017, 15:19 — ИА Регнум. 15 декабря депутаты Ярославской областной думы добровольно лишили себя «депутатского миллиона», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Впрочем, реально пострадают только представители так называемых оппозиционных партий, поскольку у единороссов остается возможность реагировать на проблемы, поднятые жителями, в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе».

Областная дума

«На сегодняшний день у депутата есть только один реальный рычаг помощи жителям — это тот самый «депутатский миллион», которым мы можем распоряжаться самостоятельно и направлять эти средства на решение насущных вопросов своих избирателей. Конечно, есть другие важные и нужные программы, «Решаем вместе» и так далее. Но в них непосредственное участие депутата минимально», — сказал председатель фракции КПРФ Александр Воробьев.

Он напомнил, что на профильном комитете, где рассматривался вопрос о «депутатском миллионе», правительство поясняло, что 250 млн рублей будет направлено на программу инициативного бюджетирования «Решаем вместе». Это гораздо больше, чем 75 млн, которых лишают депутатов. А значит, и проблем на эти деньги можно решить больше.

«Нам правительство говорило, что 250 млн лучше, чем 75. Мы же считаем, что 250 плюс 75 еще лучше. На бюджетном комитете было предложено вернуться к этому вопросу по итогам первого квартала. Но там у нас вскоре и полномочия закончатся. Поэтому я предлагаю тот рычаг, который есть у депутатов сегодня, оставить, иначе у нас получается, что нас все больше делают бесправными при принятии решений», — призвал коллег Александр Воробьев.

Его поддержал представитель ЛДПР Андрей Потапов, который сравнил депутатов с символом наступающего года:

«Все мы понимаем тяжесть бюджета, но когда депутатов лишают полутора миллионов нашего фонда, то фактически лишают помощи муниципальные образования. Эти деньги расходились адресно, они приходили в школы, детские сады, учреждения культуры, была видна работа депутатов. И когда здесь появляется политический момент, я считаю, что это не совсем хорошо — вот так просто взять и лишить депутатов этого миллиона. Нам в раздаточных материалах сегодня перед заседанием дали вот таких замечательных собачек. Такое ощущение, что намекнули: все мы теперь на поводке, теперь мы должны кланяться, выпрашивать деньги на какие-то проекты, на выполнение просьб жителей. У меня на эти полтора миллиона уже лежит заявок на год вперед. И когда мы с людьми, с руководителями муниципальных учреждений обсуждали этот момент, они были в шоке, что у нас эти деньги отнимают», — сказал Андрей Потапов.

Против того, чтобы депутатов лишили 75 млн, выступил и представитель «Справедливой России» Андрей Ершов.

В итоге за то, чтобы сохранить «депутатский миллион», проголосовало 10 депутатов, воздержалось 36. Решение не прошло.