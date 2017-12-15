Ярославль, 15 декабря, 2017, 15:19 — ИА Регнум. На очередном заседании Ярославской областной думы 15 декабря депутаты отклонили поправку в региональный закон о выборах, предусматривающую обязательный ручной пересчёт бюллетеней на 5% избирательных участков, где применяются комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы).

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Решение депутатов ИА REGNUM прокомментировал член общественного совета при избирательной комиссии Ярославской области Алексей Яковлев:

«Обсуждение вопроса напоминало комедию. Аргументы главы облизбиркома Олега Захарова сродни общению продавца в магазине с домохозяйкой — проверять работу КОИБов нет смысла, поскольку они работают уже 10 лет и мы готовы продемонстрировать их работу накануне выборов кому угодно. Доводов авторов законопроектов он, как-будьто не слышал. А через какое-то время депутатов вообще лишили возможности задавать вопросы».

По мнению Яковлева, вопрос не в том, как работают КОИБы до выборов, вопрос в том, как они работают непосредственно на избирательных участках в день голосования.

«КОИБ — машина. Я имею высшее техническое образование и уверяю вас, создать абсолютно закрытую автоматическую систему невозможно. Машина не может противиться злому умыслу человека. Если такой умысел есть, то его реализация — технический вопрос. И естественно, любая машина может дать сбой. Даже если исключить технический сбой и вмешательство извне в алгоритм обработки бюллетеней, всегда остаётся возможность манипуляций с бланками бюллетеней до голосования. На самом деле, это классическая дилемма современности — машина и человек. То, что может машина, не может человек, и наоборот. Самым эффективным является их симбиоз. И именно от этого без видимых причин отказывается яроблизбирком»

Комплексы обработки избирательных бюллетеней планируется использовать в регионе на мартовских выборах президента и на сентябрьских выборах в областную думу.

«Упорство, с которым Яроблизбирком сопротивляется даже возможности контролировать работу КОИБов на территории региона, при том, что это никак не противоречит федеральному законодательству, заставляет сомневаться в чистоте организации избирательного процесса. Лично я считаю, что действия облизбиркома и депутатов существенно подрывают доверие ярославцев к результатам выборов».

Сомнения о корректности работы КОИБов возникли у ряда партий и независимых кандидатов после выборов муниципалитет Ярославля 10 сентября 2017 года. Их смутило, что во всех без исключения округах с большим отрывом одержали победу представители «Единой России», чего ранее в городе не было никогда. Оппозиционеры потребовали провести выборочный ручной пересчет, но в этом требовании им было отказано.