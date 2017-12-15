Красноярск, 15 декабря, 2017, 15:16 — ИА Регнум. Врио губернатора Красноярского края Александр Усс 15 декабря сделал заявление по поводу ситуации вокруг урны с прахом известного оперного певца Дмитрия Хворостовского. В частности, руководитель региона, комментируя появившиеся в прессе слухи о пропаже урны, сказал журналистам, что «предел цинизма должен существовать».

Zn.ua СМИ

13 декабря в красноярских массмедиа появилась информация о том, что власти региона скрывают местонахождение урны с прахом Хворостовского, отказываясь отвечать на соответствующие вопросы журналистов.

«Урну тайно привезли в Красноярск, где её следы теряются, — до сих пор никто из красноярцев не имел доступа к ней», — сообщал, в частности, портал Ngs.24.

Тему подхватили другие СМИ, и вскоре появились версии, что урна и вовсе могла пропасть. При этом в правительстве края, не приводя других подробностей, пояснили, что прах артиста хранится в одном из медицинских учреждений. Начальник пресс-службы губернатора и правительства края Елена Уляшева пояснила, что не разглашать сведения о том, где находится прах артиста, просят его родные.

«Предел человеческого цинизма всё-таки должен существовать, но, как выясняется, его нет. Часть праха, которая передана в Красноярск, находится в специализированном хранилище. Ничего там (потери праха) не происходило. И я просто рекомендую вам, тем коллегам, если их можно называть коллегами, просто не подавать руки, поскольку спекулировать и заниматься таким информационным мародёрством на таком имени просто недопустимо», — цитирует Усса «7 канал».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, уроженец города Красноярска, известнейший оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в ночь с 21 на 22 ноября в Лондоне от тяжёлой болезни, с которой боролся более двух лет.

Читайте также: Красноярцы скорбят по своему земляку Дмитрию Хворостовскому

Читайте также: Ушел из жизни Дмитрий Хворостовский: биография

Первую капсулу с прахом Хворостовского захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Вторую в конце ноября отвезли в Красноярский край, на родину певца.

Читайте также: В Красноярск доставили вторую капсулу с прахом Хворостовского

Напомним, в декабре врио губернатора Красноярского края Александр Усс заявил, что в настоящее время в регионе думают, как увековечить память Дмитрия Хворостовского: в стадии проработки находятся несколько проектов создания мемориальных объектов.

«Мы тщательно обсудили этот вопрос с родными и близкими Дмитрия Александровича, и сейчас, после того как улеглись самые тяжёлые переживания, связанные с трагическим уходом нашего выдающегося земляка, мы должны в спокойной обстановке тщательно взвесить разные варианты увековечения его памяти. Возможно, это будет монумент, один из проектов которого уже готов. Я не буду сейчас подробно о первом варианте говорить, чтобы не было какой-то приоритетности. Возможно, будут подготовлены и иные проекты, более предпочтительные. У нас есть идея назвать именем Хворостовского Красноярский театр оперы и балета, где он начинал работать, либо академию музыки и театра краевого центра, либо часть набережной реки Енисей. Капсула с прахом сегодня находится в Красноярске в соответствии с завещанием великого певца. И она будет вложена в основание мемориального объекта. Но я считаю, что исторически значимые решения по увековечению памяти Дмитрия Хворостовского требуют особой взвешенности и деликатности», — приводит слова врио губернатора пресс-служба краевого правительства.