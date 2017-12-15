Москва, 15 декабря, 2017, 15:13 — ИА Регнум. В Совфеде предлагают перейти к разработке механизмов для решения проблем защиты прав российских граждан и юрлиц на Украине, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации РФ

В рамках реализации закона о парламентском контроле Совет Федерации направил запрос в МИД, Минюст и Генпрокуратуру России с тем, чтобы получить данные о действиях, предпринимаемых для защиты российских граждан и юридических лиц на Украине. Ведомства отчитались о своей работе.

«Сформировав полную картину украинских нарушений, считаю необходимым перейти к новому этапу деятельности: к разработке механизмов не просто для обнаружения, а для практического решения всех выявленных проблем», — заявил глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев.

Защита прав российских граждан и юридических лиц находятся в фокусе постоянного внимания министерств и Генпрокуратуры, они предпринимают посильные меры для защиты прав наших соотечественников на Украине, отметил сенатор.

«Но, к сожалению, у них слишком мало полномочий в данной сфере, слишком мало рычагов влияния. Нужны дополнительные механизмы активного участия в судьбах наших граждан за рубежом, инструменты реального воздействия на ситуации и решения проблем», — подчеркнул он.

По словам парламентария, в украинских тюрьмах по политическим мотивам содержатся более 400 российских граждан, вина которых неясна и не доказана.

МИД, Минюст и Генпрокуратура, согласно отчету, действуют в четкой координации друг с другом, но их основные действия заключаются в фиксации, изучении и систематизации многочисленных нарушений прав граждан РФ, в контроле за ситуацией, в выражении позиций и в создании международного резонанса, указал Бондарев.

Конвенция о защите прав человека и основных свобод позволяет государству, от гражданина которого поступила жалоба в Европейский суд по правам человека против другого государства, участвовать в таких делах в качестве третьей стороны, и Минюст России активно использует эту возможность, подчеркнул сенатор.

Во всех случаях, когда действия властей Украины в отношении российского гражданина носят дискриминационный характер, ведомство включается в процесс, направляет в ЕСПЧ соответствующую правовую позицию. Если же постановления ЕСПЧ уже вынесены, но украинские власти их не исполняют, Минюст направляет обращения в МИД России, который занимается поддержкой соотечественников за рубежом, и в Комитет министров Совета Европы, контролирующий исполнение постановлений Европейского суда.

МИД России занимается созданием международного резонанса по вопросам ущемления прав граждан на Украине, удалось привлечь внимание исполнительных структур ОБСЕ к проблемам нацменьшинств на Украине, ущемления прав русскоязычных граждан. Органы ОБСЕ уведомлены обо всех нарушениях, отметил глава комитета Совфеда.

На всех международных площадках, в двусторонних переговорах с иностранными коллегами не раз поднимался вопрос о недопустимости ряда украинских законов: «О языке СМИ», «О государственном языке», «Об образовании». МИД России старается ориентировать Совет Европы на использование своего влияния на Киев для прекращения дискриминации россиян на Украине. Привлекается внимание международного сообщества на положение Украинской православной церкви Московского Патриархата, на ограничение прав и свобод. Наблюдатели Специальной мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине и миссии ООН по мониторингу соблюдения прав человека собирают сведения по этому вопросу.

Для защиты интересов российских граждан и юрлиц в июле 2017 года в рамках ВТО состоялись российско-украинские консультации по киевским санкциям в отношении российской стороны. Компромисс не был достигнут, поэтому начата работа по учреждению третейской группы.

Генпрокуратура осуществляет контрольно-надзорную деятельность за расследованием уголовных дел, по которым проходят российские граждане на Украине. С 2014 года по настоящее время возбуждено 28 уголовных дел о преступлениях, совершённых на Украине против российских граждан: по фактам безвестного исчезновения на Украине, их незаконного привлечения к уголовной ответственности и содержания под стражей, отметил сенатор.